A avó foi resgatada em estado de saúde deplorável: estavam dando banho com água limpa e uma mangueira

Um lamentável caso de maus-tratos estava acontecendo com uma idosa no bairro Los Chorros, na área montanhosa da cidade de Cali. Felizmente, a Polícia Metropolitana de Cali conseguiu resgatá-la.

De acordo com as denúncias feitas pelos vizinhos, um homem mantinha uma senhora idosa em um pátio e, da porta, gritava insultos para ela, jogava produtos de limpeza, a molhava com uma mangueira, empurrava e batia nela.

Nos vídeos, era possível ouvir a mulher gritando e chorando devido ao constante abuso ao qual estava sendo submetida. A Polícia Metropolitana de Cali conseguiu chegar ao local com o grupo 'Patrulla Púrpura', que ativou o protocolo de resgate e prestou o apoio necessário à idosa.

"Quando chegamos à residência, nos deparamos com uma cidadã em alto grau de desnutrição. Bastante afetada fisicamente, com hematomas e contusões. A cidadã relatou que o abuso contra a mulher era constante. A senhora vivia em um estado deplorável, compartilhando espaço com as galinhas em um local isolado dentro da casa. Em um estado muito desumano", informou a capitã Martha Lucía Orejuela Viafara, chefe do Grupo Estratégia de Proteção à Mulher e Gênero da Polícia Metropolitana de Cali.

A idosa foi levada a um centro médico para ser examinada e poder se recuperar. As autoridades fornecerão todo o apoio psicossocial a ela. "Hoje nosso coração se enche de alegria por poder ajudar esta cidadã que já está segura e recebendo atenção médica".

Por sua vez, as autoridades indicaram que o responsável pelos maus-tratos está plenamente identificado e a Sijin está avançando no processo para sua captura, pois ele deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio.