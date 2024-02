Viúva é criticada por decidir vender os pertences de seu falecido marido

Em uma publicação delicada uma viúva buscou por apoio no Reddit. Segundo ela, desde que informou os filhos sobre sua decisão de vender os pertences do falecido marido a situação entre eles complicou.

Sem se identificar, a mulher começa sua postagem dizendo que não sabe se está agindo errado ou não. Ela explica que perdeu o marido há 2 anos para um câncer, na época o homem escolheu não seguir com o tratamento uma vez que o prognóstico não era favorável.

“A partida dele foi difícil para todos nós, mesmo meus filhos sendo adultos. O mais velho tem 31 anos e o mais novo 25, eles já têm suas próprias casas então eu vivo sozinha na mesma casa em que morava com meu marido”, conta.

“Eu comecei a me desfazer as coisas dele aos poucos e perguntei várias vezes para meus filhos se eles gostariam de manter alguma coisa como lembrança do pai, em momento algum eles falaram algo ou viram buscar um item”.

“Por causa disso, decidi fazer uma venda de garagem e o que não for vendido nessa ocasião será anunciado no Facebook e em outras plataformas de venda. Eu estou cansada de ficar olhando para as coisas do meu falecido marido, isso está me deixando deprimida e sinto como se eu vivesse com um fantasma”, revela.

Diante da situação, a mulher organizou os itens e se preparou para a venda de garagem. No entanto, ao pedir a ajuda do filho para divulgar o evento ela foi surpreendida pela reação dele.

“Pedi ao meu filho para me ajudar a imprimir os convites e falei a ele que vou vender a maior quantidade possível de itens. Ele ficou magoado por eu vender as coisas de seu pai e contou para os outros irmãos, que reagiram da mesma forma”.

“Disse a eles que eu dei dois anos para que todos pudessem buscar o que queriam em casa, e em momento algum eles optaram por fazer isso. Agora, se quiserem algo, eles podem comprar na venda de garagem. Um dos meus filhos me chamou de idiota e eu passei a me questionar se agi dessa forma”.

“Não estou interessada no dinheiro, o que me interessa é que estas coisas encontrem novos donos e não que fiquem na minha casa”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deu tempo o suficiente para os filhos tomarem uma atitude.

“Foram 2 anos para eles escolherem e pegarem algo. Você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Se você os avisou disso antes, então está correta em seguir com essa decisão”, finalizou outra.