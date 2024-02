Vídeo mostra captura de sucuri após a cobra atacar um idoso e um cachorro

Um caso inusitado espantou os moradores de Barreirinhas, no interior do Maranhão. Conforme publicado pelo portal iMirante, uma sucuri foi resgatada após ter sido amarrada por populares em uma árvore no bairro Murici. A cobra, que tinha mais de 1 metro de comprimento, teria atacado um cachorro e um idoso

Segundo relato do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), a sucuri em questão apareceu em um córrego localizado em Barreirinhas. No local ela teria atacado um cachorro.

Na tentativa de socorrer o cachorro, o idoso também teria sido atacado pela cobra e acabou sofrendo uma mordida na região de seu antebraço. O caso foi presenciado por vizinhos que interferiram para soltar a cobra do braço do homem enquanto aguardavam a chegada da equipe de resgate dos Bombeiros.

Ao chegar, a equipe localizou a cobra contida e amarrada a uma árvore localizada nos fundos de uma casa próxima ao local do incidente. A cobra foi liberada em um trecho do Rio Preguiças, na Zona Rural da cidade, enquanto o idoso foi encaminhado para tratamento médico no hospital da cidade, onde passou por exames.

Vale lembrar que a sucuri é uma cobra constritora, ela não possui veneno e usa da força muscular para imobilizar a asfixiar as presas.

Reconhecimento nas redes sociais

A equipe responsável pelo resgate e soltura da serpente publicou um registro do caso em suas redes sociais. Na postagem, feita no Instagram da 4ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Barreirinhas, é possível acompanhar alguns momentos da captura da sucuri.

Em meio aos diversos comentários realizados, a população parabenizou a equipe pelo trabalho e questionou sobre o estado de saúde do cachorro e do idoso envolvidos no incidente. Conforme as respostas, ambos passam bem.

“O cachorro foi resgatado a tempo, juntamente com o dono que também foi atacado pela sucuri”, respondeu o Comandante Célio Roberto Araujo, que também compartilhou em seu perfil pessoal imagens do resgate e soltura da sucuri.

Veja:

Leia também: Cobra escondida em lavanderia de casa assusta mãe e filho