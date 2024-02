Pediu ajuda: havia apenas um instrutor e não conseguiu ajudar o jovem que morreu ao saltar de bungee

Nesta quarta-feira, uma verdadeira tragédia ocorreu no Cajón del Maipo, o cânion no Chile, onde um jovem de 23 anos saltou de bungee, mas morreu por asfixia, devido à inoperância da empresa responsável pela atração.

O instrutor foi indiciado nesta quinta-feira no Tribunal de Garantia de Puente Alto pelo crime de homicídio simples por omissão, ficando em prisão preventiva, pois não possuía a autorização necessária para realizar esses saltos e nem os equipamentos adequados.

De acordo com o promotor Juan Cheuquiante do Ministério Público Sul, do Chile, o “indivíduo se apresenta como instrutor, não possuindo as licenças necessárias para operar, e também não tendo os equipamentos necessários”.

"“A vítima se lança e solicita ajuda, mas esta não é prestada, resultando em seu falecimento”, explicou o promotor."

Os fatos

Na audiência foi esclarecido que Diego Albornoz, um estudante de serviço social, pulou os mais de 50 metros de altura, ficou de cabeça para baixo, mas não conseguiu engatar o mosquetão que é lançado para que ele possa ser puxado para cima.

Ao haver apenas um instrutor, ele não pôde fazer o resgate, enquanto testemunhas asseguram à Meganoticias que Diego pediu ajuda gritando por cerca de 20 minutos.

O jovem finalmente, quando foi resgatado, estava inconsciente.