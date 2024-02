Nus e cheios de pancadas, assim terminaram dois supostos ladrões na Colômbia

Através das redes sociais, foi divulgado um vídeo no qual se vê dois jovens que supostamente teriam roubado um idoso e foram pegos pelos cidadãos, que os espancaram, os despiram e os gravaram para depois publicar as imagens na internet. Os acontecimentos teriam ocorrido no tradicional bairro Prado Centro de Medellín, na Colômbia.

Nas imagens que surgiram, os dois jovens, que não teriam mais de 25 anos, aparecem no chão, sendo contidos pelos cidadãos que passavam pela região e que perceberam o que estava acontecendo.

Justiça com as próprias mãos: dois jovens foram espancados e despidos por cometerem um suposto roubo

O vídeo foi divulgado através da conta Denúncias Antioquia e nele é possível ver que os supostos ladrões acabaram chorando e pedindo clemência. As imagens geraram a reação dos usuários da Internet, que em sua maioria apoiam a justiça pelas próprias mãos.

“Rapazes! Só resta agradecer-lhes!”, “Parece que faltou pau. É preciso deixá-los aleijados ou com o nariz torto, na melhor das hipóteses”, “Estas imagens tornaram-se o pão de cada dia, a própria população fazendo justiça com as próprias mãos. Espero que esses golpes sirvam de lição para que os ladrões respeitem o que é dos outros”, “Aprendam, povo, se desnudem e recebam golpes até chorarem”, “Parabéns a esses garotos, porque poderia ser eu ou algum familiar. Espero que não sintam mais vontade de roubar” e “Senhores da minha terra. Amo-os com todo o meu coração. Espaço para o gordinho e para o da superpatada”.

No entanto, é importante esclarecer que as autoridades são enfáticas ao garantir que aqueles que batem nos supostos ladrões podem ser processados por agressão física ou outros crimes. A ação correta é detê-los e chamar imediatamente a Polícia Nacional.