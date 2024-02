Minoxidil: perigo para cães e gatos, alertam especialistas

Um estudo publicado no 'Journal of the American Animal Hospital Association' revelou dados alarmantes sobre os efeitos do minoxidil em cães e gatos. De acordo com a pesquisa, o produto, amplamente utilizado no tratamento da queda de cabelo em humanos, pode ser extremamente tóxico para os animais de estimação.

Os resultados indicam que uma parcela significativa dos animais expostos ao minoxidil desenvolve doenças moderadas a graves, com uma taxa de mortalidade de 12,9% entre os gatos analisados. Durante o período de 2001 a 2019, foram registrados 211 casos de intoxicação, com a maioria deles resultando em complicações sérias.

Sintomas e precauções essenciais

Os sintomas de intoxicação incluem letargia, vômito, dificuldade respiratória, pressão baixa e aceleração da frequência cardíaca. Esses sinais podem aparecer rapidamente, apenas algumas horas após o contato do animal com o produto.

Para evitar acidentes, é fundamental manter o minoxidil fora do alcance dos animais e descartar corretamente as embalagens usadas. Além disso, é crucial buscar atendimento veterinário imediato se houver suspeita de intoxicação.

Medidas preventivas

Além das precauções básicas, como armazenar o produto em locais seguros e longe do acesso dos animais, existem outras medidas que podem ajudar a reduzir os riscos de exposição. É importante lavar bem as mãos após o uso do minoxidil, evitando que o produto seja transferido para outras áreas onde os animais possam ter contato.

Outra recomendação é não permitir que os animais lambam as áreas onde o minoxidil foi aplicado, além de evitar o contato direto com superfícies que possam conter resíduos do produto, como fronhas e roupas de cama. Aplicar o minoxidil algumas horas antes de ter contato com os animais também pode ser uma estratégia eficaz para reduzir os riscos de exposição acidental.

No entanto, mesmo com todas essas precauções, é essencial estar ciente dos perigos associados ao uso do minoxidil em ambientes onde há animais de estimação. Em caso de dúvida ou emergência, sempre consulte um veterinário para obter orientações específicas e ajuda adequada.