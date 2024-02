Liberada a reportagem do NYT sobre a suposta relação entre o presidente do México e o narcotráfico

Apenas algumas horas depois que o presidente Andrés Manuel López Obrador concluiu sua conferência matutina na qual criticou o The New York Times por uma reportagem que publicariam sobre sua suposta ligação com o crime organizado, o trabalho foi publicado no site do meio de comunicação americano.

Intitulado "Estados Unidos examinou acusações de vínculos de cartéis com aliados do presidente do México", este trabalho realizado pelos jornalistas Alan Feuer e Natalie Kitroeff expõe uma investigação conduzida pelo governo estadunidense em torno do presidente mexicano e seus principais operadores políticos para verificar seus vínculos com o crime organizado.

Embora não haja provas ou evidências que confirmem as revelações expostas, eles afirmam que informantes expressaram aos investigadores americanos que um operador próximo a López Obrador se reuniu com Ismael "El Mayo" Zambada antes de sua vitória eleitoral em 2018.

Também, outro informante “cujos relatos podem ser difíceis de corroborar e, às vezes, acabam sendo incorretos” disse que um dos fundadores dos Zetas pagou US$ 4 milhões a pessoas ligadas a López Obrador para sair da prisão, pouco depois de ele ganhar as eleições.

Outra pessoa disse às autoridades dos Estados Unidos que os cartéis tinham em seu poder vídeos nos quais supostamente se observa os filhos de Obrador recebendo dinheiro.

Por último, pessoas familiarizadas com a pesquisa disseram que operadores do narcotráfico teriam feito pagamentos a colaboradores do presidente mexicano. Sobre isso, um deles coincide com a data em que o presidente saudou a mãe de “El Chapo” Guzmán em Badiraguato, Sinaloa.

Sem conexão direta entre López Obrador e narcotráfico, diz The New York Times

Sem imagens, vídeos ou documentos judiciais que comprovem as alegações da investigação americana, o The New York Times se limita a dizer que “embora os recentes esforços dos funcionários americanos tenham identificado possíveis vínculos entre os cartéis e os associados de López Obrador, não encontraram nenhuma conexão direta entre o próprio presidente e as organizações criminosas”.

Apesar das investigações dos EUA sobre a suposta relação entre López Obrador e os cartéis, nunca foi aberta uma investigação formal. Foi arquivado, em grande parte devido ao pouco interesse do país em ter um conflito diplomático com o México, um de seus principais parceiros comerciais.