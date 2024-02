Kym: a incrível história da mulher que é alérgica à água

Kym, é uma mulher que foi diagnosticada com urticária aquagênica e em sua conta no TikTok ela contou como é sua vida sofrendo de alergia à água e ao contato de sua pele com esse líquido. “Sempre que minha pele entra em contato com a água, eu fico com urticária e coça”.

A mulher afirmou em um vídeo publicado na rede social que esta condição não tem cura, então ela deve limitar o contato com a água. Para ela, isso significa que um banho relaxante ou um banho regular pode ser “uma das experiências mais desconfortáveis”.

Para se banhar, Kym tem que seguir um procedimento rigoroso para proteger sua vida e tornar o processo o menos incômodo possível. Primeiro, ela toma comprimidos antialérgicos e isso "basicamente ajuda a retardar o processo alérgico, já que ela ainda vai coçar ao entrar em contato com a água".

Além disso, explicou que tem um processo rigoroso para ajudar a resfriar seu corpo através da aplicação de várias loções e sprays para coceira.

Alergia

Por outro lado, a mulher assegurou que não sabia que tinha essa alergia até começar a notar urticária dolorosa que queimava a pele depois de entrar em contato com a água, então decidiu procurar um médico para descobrir o que estava acontecendo.

“A mulher afirmou: “Não entro em contato com a água a menos que seja absolutamente necessário”, e tem sofrido muito com a nova condição física. Mesmo quando chove, Kym precisa ficar o mais longe possível da água e tomar seus medicamentos antes de sair de casa, além de aplicar cremes especiais caso algumas gotas caiam no seu caminho de volta para casa”.