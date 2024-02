Estudantes de uma escola compraram toda a mercadoria de um vendedor de sorvete para deixá-lo feliz

A comunidade estudantil do Colégio Sagrado Coração em Bello, Antioquia, tornou-se um fenômeno viral nas redes sociais, especialmente no TikTok, graças a um gesto emocionante que tocou os corações dos usuários. Em um vídeo publicado em 21 de fevereiro, a turma de 2024 da escola decidiu se juntar à tendência de mostrar momentos emocionantes com a música “Burning Love” de Elvis Presley como trilha sonora.

A história se desenrola na saída da instituição, onde todos os alunos decidiram alegrar um vendedor ambulante que estava vendendo sorvete com seu carrinho. Esse gesto altruísta foi capturado em vídeo e acompanhado pela mensagem: “Decidimos alegrar uma pessoa em um dia e soou assim”. A gravação mostra como os estudantes formam fila para comprar sorvete do vendedor, que gentilmente lhes entrega os refrigerantes de gelo aromatizado. Depois da compra, os estudantes cercam o vendedor para abraçá-lo e, por fim, aplaudem em um emotivo gesto de solidariedade.

Um gesto emocionante

O vídeo alcançou uma popularidade surpreendente, com mais de nove milhões de visualizações e mais de 1,5 milhão de curtidas no TikTok. Os internautas expressaram seu apoio e admiração pela ação dos estudantes, deixando comentários positivos como: “Eles merecem o título de melhor promoção. Nós os amamos”, “O gesto nobre reflete sua educação e bondade” e “Que belo como abraçaram o senhor”. A iniciativa dos estudantes ressoou especialmente entre aqueles que destacam a importância de apoiar os idosos que se dedicam a uma nobre missão.

Este ato de bondade mostrou o impacto positivo que uma pequena ação pode ter na comunidade, e a turma de 2024 do Colégio Sagrado Coração deixou uma marca duradoura nas redes sociais graças ao seu gesto solidário e emocionante.