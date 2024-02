Chef se mobiliza por crianças autistas com jantar beneficente no Rio de Janeiro

Na Cidade de Deus, uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, um projeto especial está em andamento para ajudar crianças autistas, das quais apenas cinco foram diagnosticadas e estão recebendo atendimento até o momento.

O chef de cozinha Júnior Gonzalez, do restaurante La Plancha, especializado em frutos-do-mar, uniu forças com André Melo, presidente da ONG Nóiz e pai de um menino autista de 9 anos, para organizar um jantar beneficente chamado “Paella do Bem”. O objetivo é arrecadar fundos para a criação de uma sala sensorial de desenvolvimento para autistas, um recurso vital para o tratamento adequado dessas crianças.

Uma iniciativa de coração

A ideia da sala sensorial surgiu da necessidade de oferecer um ambiente adaptado que promova a inclusão e a acessibilidade para pessoas com diferentes habilidades e desafios. Segundo a terapeuta ocupacional Daniele Lessa, essas salas são espaços acolhedores onde atividades sensoriais são aliadas a luzes, sons, cores, texturas e movimentos. Essas sensações estimulam respostas adaptativas e melhoram a eficiência e o funcionamento do cérebro.

A ONG Nóiz, sob a liderança de André Melo, já atende mais de 200 crianças e cerca de 400 famílias, oferecendo não apenas assistência social e saúde, mas também educação, atividades esportivas e culturais.

O jantar “Paella do Bem”, marcado para 21 de março no Restaurante La Plancha, localizado no Casa Shopping na Barra da Tijuca, é uma oportunidade para a comunidade se unir e apoiar essa causa nobre.

Fonte: Só Notícia Boa

