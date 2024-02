Cães maltratados e com indícios de zoofilia são encontrados em “abrigo” no Chile

Cãozinho no "refugio" de animais Captura Instagram

Nesta quarta-feira, uma operação foi realizada na cidade de Curicó, no Chile, onde um “refúgio” de animais foi desmantelado, sendo encontrados cães maltratados, desnutridos e com indícios de zoofilia.

De acordo com o Página 7, o local estava instalado na antiga escola de Vista Hermosa, sob responsabilidade da fundação “Almas en El Camino”.

No local e de acordo com as informações fornecidas pela própria prefeitura da cidade, havia mais de 100 cães “em condições deploráveis”.

O veterinário José Ignacio Soto, responsável pelo Departamento de Proteção Animal da Prefeitura de Curicó, afirmou que o que viu no local é terrível, acrescentando que parecia "uma espécie de campo de concentração de animais, onde há cães moribundos, muito magros e restos calcinados".

"Não se entende como alguém pode chegar a tanto. Já há indícios de abuso sexual contra animais e zoofilia. Existem lesões que são características disso... isso é macabro", expressou.

Imagens sensíveis: