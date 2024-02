As razões do trágico e fatal incêndio em um prédio na cidade de Valência, na Espanha

Após um dia de trabalho, os bombeiros da cidade de Valencia, Espanha, começaram a entrar no prédio incendiado. Eles estão tentando localizar as novas vítimas, depois de confirmadas as mortes de quatro pessoas e o desaparecimento de 14.

As fontes municipais informaram que foram formadas equipes mistas compostas por bombeiros e policiais científicos para examinar os quase 140 apartamentos afetados, um trabalho que se prevê ser lento devido à necessidade de garantir a estrutura do edifício de forma progressiva.

Incendio en edificio de Valencia X

O que causou o acidente?

O diretor do Departamento de Construção Arquitetônica da Universidade de Las Palmas, Manuel Montesdeoca, comentou que o fechamento do local provavelmente era composto por seis camadas. Entre duas delas, uma de alumínio, havia um preenchimento de polietileno que conferia rigidez ao revestimento.

Os dois polímeros dessa composição, o poliuretano e o polietileno, foram as partes inflamáveis que propagaram o fogo. "O poliuretano provoca chamas, que sobem, fumaça densa e gotas de fogo, que caem para baixo. O polietileno deve ter se inflamado devido ao superaquecimento do alumínio e começou a gotejar fogo", disse o especialista, conforme relatado pelo El Mundo.

Detalhes da tragédia

Os primeiros indícios apontam que o acidente ocorreu por volta das 17:00 no terceiro ou quarto andar de um dos blocos que compõem o edifício, e depois se propagou rapidamente.

Um homem que morava no segundo andar do prédio disse ao canal de televisão La Sexta que as chamas se espalharam rapidamente. "O fogo se propagou em questão de 10 minutos", disse.

“O prédio estava revestido de poliuretano, um material muito inflamável”, indicou à imprensa Esther Puchades, a vice-presidente do Colégio de Engenheiros Técnicos Industriais de Valência, que periciou o mesmo prédio.