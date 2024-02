Amor que transforma: mãe vira enfermeira inspirada em problema cardíaco do filho

Calley Burnett, aos 39 anos, teve sua vida transformada após seu segundo filho, Spencer, ser diagnosticado com defeitos cardíacos congênitos.

A experiência de ver o cuidado e a dedicação da equipe médica com Spencer no hospital de Guadalajara não apenas deixou uma marca profunda em Calley, mas também a inspirou a mudar completamente de carreira, saindo de um emprego em uma empresa familiar para se tornar enfermeira.

Dois anos após essa decisão, sua jornada a levou de volta ao mesmo hospital, mas dessa vez como enfermeira da UTI neonatal, local onde seu filho recebeu tratamento.

Uma nova missão de vida

A decisão de Calley de se tornar enfermeira foi profundamente influenciada pela maneira como a equipe médica tratou seu filho e sua família durante um dos momentos mais desafiadores de suas vidas.

“A maneira como elas me fizeram sentir e a confiança que eu tinha e o vínculo que tínhamos, apenas abriu meus olhos para dizer: ‘Quer saber, eu acho que isso é algo que eu adoraria fazer’”, relembra Calley.

Spencer, que nasceu com condições como coarctação da aorta, defeito do septo ventricular e persistência do canal arterial, passou quase dois meses na UTI neonatal logo após o nascimento. Apesar das muitas cirurgias e dias no hospital, ele superou todos esses obstáculos.

Foto: reprodução/Riley Children's Health/Mike Dickbernd

Hoje, aos 7 anos, Spencer é descrito por Calley como um menino extremamente corajoso e apaixonado por esportes, desfrutando de uma vida ativa e cheia de energia, jogando basquete e futebol na escola. “Ele está sempre em movimento, sempre me fazendo rir. Ele está simplesmente amando a vida”, diz Calley, orgulhosa.

LEIA TAMBÉM: Aos 11 anos, jovem empreendedor realiza sonho de comprar seu primeiro carro

Calley encontrou seu propósito em ajudar outras famílias que enfrentam situações semelhantes, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também compreensão e empatia. “Posso dizer a essas mães e pais: ‘Ei, estive onde vocês estão e entendo.’

E eu simplesmente adoro isso”, afirma. Após se formar, Calley conseguiu um emprego em outro hospital, mas seu desejo era trabalhar no hospital que tratou Spencer, um objetivo que ela conseguiu alcançar, sentindo-se finalmente “em casa”.

Para aqueles inspirados a seguir uma nova direção na carreira, Calley deixa uma mensagem encorajadora: “Se essa é a sua paixão. Eu a seguiria 100%. Vale a pena. A viagem vale a pena. É duro. Mas o que você ganha com isso é cem vezes melhor.”

Fonte: Good Morning America

LEIA TAMBÉM: Celebração e adrenalina: Senhora corajosa comemora 70 anos com salto em parapente