Amiga aponta sinais de relacionamento abusivo e jovem se recusa a ouvir sua opinião

Uma jovem buscou por apoio no Reddit após se ver em uma situação inusitada envolvendo sua colega de quarto. Segundo ela, a amiga interpretou errado uma atitude de seu namorado e passou a agir estranho diante de sua resposta.

Sem se identificar, ela conta que mora com sua colega de quarto há 1 ano e meio, e que sempre se sentiu extremamente próxima da amiga, a considerando uma pessoa especial com quem pode conversar sobre qualquer tipo de assunto.

Já o namorado está presente na vida dela há pouco menos de um ano, e é descrito pela jovem como uma pessoa doce e ambiciosa.

“Nosso relacionamento tem altos e baixos, às vezes ele não é tão gentil comigo, mas sempre vemos o nosso relacionamento se fortalecer após uma discussão. No começo de tudo minha colega de quarto nos deu seu apoio e nos acabamos nos tornando parte de um grupo maior de amigos”.

As coisas mudaram

Apesar da amizade entre o grupo, a situação mudou de cenário quando, durante uma festa, a amiga presenciou um desentendimento entre o casal. A jovem explica que, no dia em questão, reconhece ter feito um comentário inadequado na frente do namorado.

“Eu pedi desculpas na mesma hora, mas ele me ignorou e me empurrou para fora do caminho. Foi o pior que ele já me tratou em todo esse tempo e isso acabou levando a uma grande briga. Agora estamos bem, mas não me esqueci deste episódio”.

“Minha amiga ficou tão magoada quanto eu e acabamos discutindo sobre o que eu espero de um relacionamento. Ela disse ter medo que meu namorado acabe me agredindo e eu sinto que é uma preocupação válida da parte dela. Ela já presenciou situações deste tipo, mas não acho que seja o meu caso”.

“Desde então minha amiga tem sido rude comigo e passou a me ignorar. Ela diz que não consegue manter uma amizade sabendo o que vai acontecer comigo, parece que ela está me punindo por não terminar o namoro”.

Sem saber se ela está errada ou se a amiga está agindo de forma exagerada, a jovem pediu por apoio dos usuários do Reddit, que rapidamente deram suas opiniões.

“Empurrar uma pessoa ou encostar em uma pessoa durante um ataque de raiva nunca é algo normal. Várias vezes isso acaba evoluindo para algum tipo de agressão e normalmente as pessoas ‘se acostumam’ com isso, mas isso não é algo legal. Considere terminar este relacionamento e leve sua amiga com você quando for fazer isso, apenas por segurança”, comentou uma pessoa.

“É a sua decisão, mas você está com uma pessoa com comportamentos agressivos que podem ficar cada vez mais intensos”, finalizou outra.