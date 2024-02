A ciência por trás das sensações provocadas pelas bebidas

Um estudo abrangente realizado em 21 países, incluindo o Brasil, revelou que as percepções sobre os efeitos das bebidas alcoólicas estão alinhadas com a ciência. A pesquisa, conduzida pela Global Drug Survey e publicada na 'BMJ Open', entrevistou cerca de 30 mil indivíduos entre 18 e 34 anos.

Vinho tinto: relaxamento garantido

Mais da metade dos entrevistados afirmou sentir-se mais relaxado após tomar uma taça de vinho tinto. Isso se deve aos altos níveis de melatonina presente na bebida. A melatonina é um hormônio conhecido por induzir ao sono. O efeito relaxante é ainda mais pronunciado no vinho tinto em comparação com o branco.

Destilados: confiança e energia

Os destilados, como uísque, proporcionam uma sensação de confiança e energia para a maioria dos participantes. No entanto, 1/3 dos entrevistados admitiu ficar mais agressivo ao consumir esse tipo de bebida, especialmente os homens. Os destilados mais fortes, como gim e tequila, podem resultar em sentimentos de baixo astral.

Influência da publicidade

Os efeitos percebidos das bebidas alcoólicas também estão relacionados à sua publicidade. Bebidas são frequentemente associadas a sentimentos de confiança e relaxamento, mas também aumentam o risco de reações negativas, como agressividade. Dependentes de álcool são mais propensos a atribuir efeitos positivos à substância.

Variações entre países

As percepções sobre as bebidas alcoólicas variam de acordo com o país. Por exemplo, no Brasil e na Colômbia, os entrevistados relataram sentir-se mais energizados, relaxados e confiantes após consumir álcool. Já na Noruega, houve uma associação maior entre álcool e agressividade.

O contexto do consumo, idade e cultura influenciam essas percepções. Enquanto os jovens tendem a optar por destilados em ambientes noturnos, o vinho é mais apreciado em contextos caseiros e durante refeições.