A avó confundiu um produto químico com leite ao fazer frituras e morreu junto com sua família

Uma história chocou a Bolívia. Uma família morreu depois de comer bolinhos. “Hoje tivemos o desfecho fatal da menina de nove anos. (A causa é) aparentemente uma parada cardíaca. Toda a família que entrou no hospital eram pessoas que ingeriram aqueles bolinhos que teriam sido feitos pela avó”, disse um porta-voz para a imprensa local.

Foi relatado que uma avó de 81 anos, que também apresentou sintomas, passou vários dias internada no hospital e em 21 de fevereiro sua morte foi confirmada.

De acordo com um relatório de toxicologia, os sintomas foram febre e taquipneia que resultaram em uma parada cardiorrespiratória. Após as investigações, determinou-se que um produto químico envenenou as vítimas.

Como foi possível?

A idosa teria confundido um frasco de um produto químico com leite e assim preparou os bolinhos. Ainda não foi revelado com precisão qual foi o produto químico que as pessoas ingeriram e causou suas mortes.

A especialista fez um apelo para não colocar produtos químicos em embalagens de alimentos. “Queremos mencionar a importância da prevenção. Evitar a transferência de produtos, não colocá-los em uma e outra garrafa, é importante que esteja rotulado. Não ter produtos de uso agrícola em casa”, recomendou a especialista.