Vídeo flagra onça predando jacaré no Pantanal com ataque voador e mortal

Um novo registro impressionante da vida selvagem no Pantanal continua viralizando nas redes sociais.

Se trata da cena de uma onça-pintada, o maior felino das Américas, pulando no rio para predar um jacaré na região brasileira.

O momento foi capturada através das lentes da câmera de um casal espanhol e acabou se tornando viral.

O vídeo soma mais de 10 milhões de visualizações em uma semana na postagem origianl, como detalhado pela página Terra da Gente.

O flagrante por si só ganharia destaque em qualquer circunstância, mas o ator deixa o enredo ainda mais impressionante. O animal flagrado pelo casal é um macho apelidado como Ousado.

Ainda de acordo com as informações, ele foi resgatado em 11 de setembro de 2020, com queimaduras de terceiro grau nas patas causadas por um incêndio que atingiu a região.

Confira o registro viral:

Com informações da página Terra da Gente