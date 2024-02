Veja dica barata para secar roupas em regiões muito frias

Enquanto os custos de vida continuam a subir, Martin Lewis, renomado especialista em finanças pessoais, compartilhou um segredo valioso para ajudar as famílias a economizarem dinheiro enquanto secam suas roupas. Sua dica simples pode ser a solução que muitos procuram para reduzir as contas de energia.

Uma alternativa econômica

Com o aumento dos preços das contas de energia e a inflação persistente, muitas famílias estão procurando maneiras de economizar dinheiro em suas despesas domésticas. Martin Lewis destaca que secar roupas nas secadoras pode ser caro, especialmente com o aumento dos custos de energia. Por isso, aproveite o calor dos aquecedores.

Segundo Lewis, usar secadoras pode ser uma opção dispendiosa, com o custo médio por ciclo e anual variando significativamente. No entanto, ele oferece uma solução econômica: secar roupas usando métodos alternativos, como radiadores e desumidificadores.

Martin Lewis shares €13 hack for drying clothes quickly without a tumble dryer https://t.co/ApDAfkOUUK — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) February 20, 2024

Martin Lewis explica que secar roupas em um arejador ao ar livre ou usando desumidificadores pode reduzir significativamente o uso da secadora, ajudando a economizar dinheiro em contas de energia. Ele também recomenda o uso de painéis reflexivos atrás dos radiadores para aproveitar ao máximo o calor emitido.

A instalação desses painéis reflexivos pode reduzir a quantidade de calor perdido através da parede, aumentando a eficiência energética da casa. Com opções acessíveis disponíveis no mercado, como folhas refletoras de radiador por apenas 2,99 libras, essa solução se torna ainda mais atraente para os consumidores preocupados com os custos.

Martin Lewis encoraja os consumidores a serem proativos na busca por maneiras de economizar energia e reduzir custos. Desde verificar se os aparelhos domésticos são energeticamente eficientes até identificar e selar correntes de ar em casa, pequenas ações podem resultar em grandes economias a longo prazo.