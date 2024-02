Tragédia no Chile: homem de 23 anos morre após saltar de bungee jump

Um homem de 23 anos perdeu a vida tragicamente enquanto participava de uma atividade de esportes de aventura no Chile.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria falecido depois de saltar de bungee jump, ficando suspensa no ar sem vida.

Os bombeiros estão no local para realizar as operações de resgate do corpo, enquanto são investigadas as circunstâncias exatas que cercaram este trágico incidente, conforme relatado pelo BíoBíoChile.

A região é conhecida por suas paisagens impressionantes e atividades de aventura. As autoridades continuam trabalhando para reunir mais informações e fornecer apoio às pessoas afetadas por esta lamentável perda.