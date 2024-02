TikToker dá uma viagem a Paris para que vendedor possa pedir sua namorada em casamento

O criador de conteúdo mexicano, Alexis Omman, tem mais de 17 milhões de seguidores e se dedica a realizar os sonhos de várias pessoas.

Recentemente, um TikTok se tornou viral, acumulando mais de 13 milhões de visualizações, no qual ele presenteia um vendedor de tacos com uma viagem a Paris para que ele possa pedir sua namorada em casamento.

No início do vídeo, Omman se aproxima do vendedor e pergunta se ele tem uma namorada, ao que ele responde que sim e que estão "morando juntos", o que significa que vivem juntos em união estável. Em seguida, o influenciador mostra um anel e pergunta se ele estaria disposto a pedir a namorada em casamento em troca de receber uma viagem totalmente paga para Paris, França.

Os nervos atacam o vendedor de tacos e ele apenas ri, enquanto em seu rosto se percebe que ele não consegue acreditar na oferta que estão fazendo a ele. Por isso, Omman diz a ele: “Sim, você diz sim, eu te dou este anel”. O homem aceita e no clipe eles aparecem em Paris, junto com a namorada do jovem vendedor.

“Bem-vindos à Torre Eiffel”, diz o criador de conteúdo. Isso faz o vendedor de tacos chorar, que afirma: “não quero que esta viagem acabe”.

Finalmente, eles mostram o casal caminhando de olhos vendados até chegar a um local decorado com velas, rosas e um cartaz que diz "Marry me" (Case-se comigo), com a Torre Eiffel ao fundo. Nesse momento, o rapaz faz a pergunta para a namorada e a jovem concorda, ambos parecem muito emocionados, até com lágrimas nos olhos.

Alexis Omman é famoso por seus vídeos realizando os sonhos de outras pessoas, alguns dos mais populares são: uma viagem ao Polo Norte ou comprar todos os produtos de vendedores ambulantes.