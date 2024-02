Tem que colocar fones de ouvido! Criado dispositivo que ataca alto-falantes que tocam reggaeton

Um famoso criador argentino de dispositivos está agora dando a volta ao mundo com sua curiosa obra, uma máquina que ataca alto-falantes quando tocam reggaeton.

Está inspirado no antigo TV-B-Gone para desligar televisores irritantes em bares e restaurantes, mas este dispositivo tem como objetivo desligar e "até mesmo perturbar o Reggaetón que está tocando em alto-falantes Bluetooth próximos".

Roni Bandini explica em seu site que baixou músicas representativas do estilo, "as converteu para mono, reduziu a resolução para 16khz, fez um split de 4 segundos, usou um bloco de processamento MFE e um algoritmo de classificação. Por fim, exportou o modelo treinado com a extensão .eim para Linux em um processador ARM".

Apaga el reggaetón @RoniBandini

Embora a explicação seja muito técnica, o importante é o que aconteceu no final: "Com uma parede no meio, o dispositivo não conseguiu desligar o alto-falante, mas gerou interferências suficientes a ponto do vizinho mudar de local. Definitivamente não é um sucesso, mas também não é uma derrota".

Bandini indicou que “é necessário estar perto do alto-falante para interferir ou ter uma placa BT com antena. Além disso, existem três configurações de código: modo (rfcomm e l2ping), tamanho de pacotes e repetições que podem variar de um alto-falante para outro”.