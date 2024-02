Presidente do México propõe transferir a Estátua da Liberdade para seu país por causa de Assange

Estátua da Liberdade no México O presidente afirmou que deveriam mudar a famosa estátua para o México porque em país se respeita a liberdade de expressão (Pixabay / Getty Images)

Durante a conferência de imprensa matinal desta quinta-feira, na qual informou que o jornal New York Times estava prestes a publicar uma reportagem que vincula seus filhos ao narcotráfico, o presidente Andrés Manuel López Obrador criticou o silêncio da publicação norte-americana em relação ao caso de Julian Assange, fundador do WikiLeaks preso por ter vazado documentos oficiais do Exército dos Estados Unidos.

"Aí têm o caso do New York Times, Assange deu-lhes a informação, eles publicaram e ficaram calados, e continuam sem dizer nada a favor de Assange", explicou López Obrador ao introduzir o tema.

Nesse sentido, afirmou que seu governo continuará "exigindo a liberdade de Assange".

"Essa é a nossa posição, porque é uma grande injustiça o que está sendo cometido com a liberdade de expressão no mundo", disse o mandatário.

López Obrador criticou os Estados Unidos nesse sentido. “Imaginem a ironia, aqueles que falam sobre liberdade e têm a Estátua da Liberdade em Nova York, estão atentando, nesse caso e em outros, contra a liberdade. Não sei se deveriam devolver a Estátua da Liberdade para a França, ou colocá-la no México, porque aqui há liberdade”, afirmou.