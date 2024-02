OVNI? Objeto brilhante é visto no céu por observatório do RS; assista ao vídeo Imagem: reprodução redes sociais

Câmeras do Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, observaram um objeto luminoso na madrugada da última quarta-feira (21).

O objeto pode ser visto a partir do observatório Bate-Papo Astronômico, no campus Santo Ângelo. De acordo com as imagens, que podem ser vistas a seguir, o objeto é brilhante e se move pelo céu. Além disso, o brilho aumenta e diminuiu repentinamente.

Segundo Fabricio Colvero, operador das estações do local, o objeto também girava em seu próprio eixo e foi flagrado na órbita baixa da Terra.

Objeto voador não identificado?

Não, não foi desta vez que fomos visitados por extra-terrestres. Segundo o observatório, o objeto pode ser um satélite desativado ou corpo de foguete. As capturas serão analisadas pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, para que sua origem e o que ele realmente é possa ser identificado.

LEIA TAMBÉM: Filho de Trisal terá nome do pai e das duas mães; decisão foi da Justiça do Ceará

Assista ao vídeo:

🇧🇷 | Um objeto luminoso não identificado (OVNI) foi registrado no céu do Rio Grande do Sul na madrugada de quarta-feira (21).



O objeto foi flagrado por volta das 5h pelo Observatório do campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha. pic.twitter.com/p9mafsZCcD — World Events 🌎 (@Eventmund) February 22, 2024

LEIA MAIS:

⋅ Truque revelado: gaveta da máquina de lavar pode ser removida para limpeza

⋅ Gari bonitão viraliza ao dançar durante as coletas de lixo; veja

⋅ Cobra escondida em lavanderia de casa assusta mãe e filho