Noiva escolhe se casar no dia em que a morte de seus familiares completa 2 anos e mãe reage

Um caso dramático está causando a indignação de muitas pessoas no Reddit. Em um desabafo emocionado, uma mãe revela que pode não comparecer ao casamento de sua filha por conta da data escolhida por ela para celebrar a união.

Segundo o relato, a mulher explica que há 2 anos perdeu seu irmão, sobrinho e mãe em um acidente de carro. Como ela vem de uma família pequena, o impacto da perda repentina foi sentido de forma ainda mais intensa, conforme suas palavras.

“Um ano atrás minha filha, Betty, foi pedida em casamento e começou as preparações para o casamento. Eles escolheram uma data baseada no dia em que se conheceram, há 7 anos, e o dia é exatamente o mesmo em que completa 2 anos do acidente de carro”.

“Tentei conversar com ela para mudar a data porque ainda é muito difícil para mim e nossa família, mas ela insiste que é a única data em que o espaço estará disponível e que é a oportunidade de ressignificar aquele dia”.

“Recentemente, ela mandou os convites e não fiquei surpresa ao saber que minha cunhada, meu sobrinho e meu pai não vão ao casamento. Eles também me confidenciaram que acharam desrespeitoso da parte dela escolher esse dia em questão”.

A noiva não gostou da resposta

A mãe explica que também não se surpreendeu quando a filha entrou em contato com ela após descobrir que o avô e a tia não irão ao seu casamento.

“Ela disse que seu lado da família ficará vazio já que só eu e o pai dela estaremos presentes. Minha filha esperava outra reação já que tomou o cuidado de explicar sua escolha para os demais familiares”.

“Eu tentei dar meu apoio, mas expliquei a ela que é uma data difícil para eles, e também para mim. Disse a ela que ela precisa entender a escolha deles porque ela foi avisada antes de escolher a data e agora tem que lidar com as consequências”.

“Ela explodiu comigo e disse que todos estão contra ela e que não é culpa dela a coincidência das datas. Depois disse que todos deveriam se esforçar e passar ao menos algumas horas no casamento por ela. A conversa terminou com ela desligando o telefone na minha cara e desde então não tive mais notícias dela”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, a mãe fez sua parte ao avisar a filha sobre o que poderia acontecer se ela insistisse na data.

“Você falou exatamente o que poderia acontecer e ela não te escutou”, comentou uma pessoa.

“Ela pode estar mal com a data e tentando achar motivos para mudar o significado para ela mesma ao escolher se casar neste dia. Converse com ela”, finalizou outra.