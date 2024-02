Modelo argentina revela segredo incomum para se manter jovem: beber o próprio sangue

A modelo argentina, Sofia Clerici, surpreendeu seus seguidores ao revelar um segredo surpreendente; ela toma seu próprio sangue como parte de um tratamento de beleza, acreditando que isso a mantém jovem.

Um story do Instagram da modelo argentina com um detalhe particular chamou a atenção de seus seguidores. Na fotografia, era possível ver a refeição de Sofia Clerici, que consistia em um prato de legumes e um copo com um líquido vermelho atrás.

Uma seguidora comentou a história para perguntar o que ela estava bebendo: "Desculpe, o que você está bebendo?" a que Sofia respondeu de forma direta e sem rodeios: "Sangue".

.

Em outro story, a influenciadora explicou: “Para quem não acredita em mim, eu sempre tenho nove tubos de sangue na minha geladeira/congelador e eu tomo 1/4 ou metade de um tubo por semana. Às vezes em shot (quando quero algo mais intenso) ou misturo em bebidas, neste caso fiz com frutas vermelhas”.

Na imagem, era possível ver um tubo de ensaio cheio de um líquido vermelho. "Por isso sou uma boneca de porcelana", explicou sobre os efeitos que, segundo ela, esse hábito tem na sua aparência.

A revelação provocou uma série de mensagens privadas em sua conta do Instagram, com seguidores curiosos para saber mais sobre esse tratamento, ao qual Clerici se mostrou seletiva ao compartilhar detalhes, sugerindo que poderia considerar falar sobre isso na televisão devido ao grande interesse gerado.