Mãe de 12 filhos revela que gasta cerca de dois mil dólares por mês para alimentá-los

Britni Church, uma mãe de 35 anos e residente do Kansas, Estados Unidos, tem compartilhado abertamente os desafios financeiros de criar seus 12 filhos em suas redes sociais.

Apesar de sua considerável responsabilidade como mãe de uma dúzia de crianças, Britni atua como decoradora de bolos para sustentar sua grande família, enfrentando os desafios financeiros que isso acarreta. Embora as despesas sejam consideráveis, ela afirma se sentir abençoada e feliz com a vida que leva.

A história de Britni começou aos 16 anos, quando deu à luz ao seu primeiro filho. Ao longo dos anos, teve vários filhos com seu agora ex-marido e enfrentou um período de separação que a levou a um caminho de festas e excessos. No entanto, após o nascimento de sua sexta filha, Jesalyn, a vergonha inicial deu lugar a uma profunda conexão com sua filha.

Criando sozinha seus seis filhos, Britni conheceu seu atual marido em 2014 e desde então têm expandido a família com o nascimento de vários filhos, incluindo trigêmeos em 2019. Para sustentar seus 12 filhos, Britni realiza uma quantidade impressionante de trabalho doméstico, lavando 21 cargas de roupa por semana e utilizando cerca de 80 fraldas descartáveis para atender às necessidades dos mais pequenos.

Em termos financeiros, a mãe dedicada gasta aproximadamente 400 dólares por semana apenas em alimentos para todas as crianças, e também investe significativamente em aniversários e presentes de Natal, chegando a destinar até 100 dólares para cada um.

Embora alguns críticos tenham expressado opiniões negativas, questionando suas escolhas e sugerindo que deveria ter considerado o aborto, Britni mantém o foco em seus filhos e não deixa que os comentários negativos afetem sua perspectiva.

Atualmente, Britni Church está feliz com sua família e indicou que, no momento, não tem planos de ter mais filhos.