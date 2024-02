Jovem teria sido assassinado a pancadas em uma estação de Polícia de Jamundí

Isabel, a mãe de Cristhian Camilo Herrera, de 20 anos de idade, contou que seu filho estava detido em uma estação de polícia de Jamundí desde agosto de 2023 e que na noite de domingo, 11 de fevereiro, e segunda-feira, 12, ele foi espancado até a morte.

“Meu filho ligou para mim por volta das 12:50h da meia-noite e disse ‘mãe, estou com muita dor no peito, não consigo respirar’, venha ver se você pode pedir permissão, eu já falei e não me deram autorização para ir à clínica. Eu pedi um táxi e enquanto estava a caminho ele me mandou uma mensagem dizendo que deram algo a ele em uma água, que estava vendo tudo embaçado e sentindo tonturas.”

A mãe do jovem contou que, ao chegar à delegacia, encontrou todos os policiais do lado de fora, que ficaram surpresos ao vê-la. "Me disseram, senhora, o que faz aqui, o que precisa. Eu contei que meu filho tinha me ligado e eles responderam: seu filho recebeu água e está bem, vá para casa", relatou a mulher.

O processo difícil da mãe

A mulher continuou contando que foi para casa e horas depois recebeu uma mensagem de uma pessoa que também estava detida na estação de polícia de Jamundí, "Ela me disse que meu filho tinha desmaiado e o levaram para o Hospital Piloto", então foi até o centro médico e teve que dizer que estava com muita dor de cabeça para poder entrar na sala de emergência. Assim que entrou, encontrou um dos policiais que, ao vê-la, se surpreendeu e disse "senhora, quem te disse".

“Todos os enfermeiros estavam surpresos e perguntei o que havia acontecido com meu filho, mas ninguém me respondia, até que uma enfermeira me contou que tinham levado um rapaz morto, então pedi para ver o cadáver e confirmei que era meu filho. Tinham batido nele, perguntei à médica se o tinham trazido vivo e ela disse que não.”

A mãe do jovem continuou contando que seu filho tinha muitos hematomas, como se tivesse sido arrastado, pois quase todo o corpo estava arranhado.

Declarações da polícia

A Polícia Metropolitana de Cali informou que na madrugada de 12 de fevereiro ocorreu a fuga de uma pessoa que estava presa e foi recapturada pelas unidades do Modelo Nacional de Vigilância Comunitária por Quadrantes de Jamundí, Valle del Cauca.

“O homem foi identificado como Cristhian Camilo Herrera, de 20 anos, que estava sob suspeita dos crimes de associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas. Após a recaptura, essa pessoa apresentou convulsões, sendo necessário transferi-la para o centro hospitalar do município, onde chegou sem sinais vitais”, afirmou a MECAL em comunicado.