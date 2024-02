Internauta se nega a dividir herança deixada por avô com os pais e gera polêmica

Um internauta de gênero não especificado usou o Reddit, a fim de desabafar sobre sua decisão em não dividir a herança recebida pelo falecido avô com os pais. Embora tenha se sentido dividido, explicou sua motivação para bater o martelo.

“Nunca pensei que me encontraria nesta situação, mas aqui com um problema que está destruindo minha família. Recentemente, recebi uma herança do meu falecido avô. Não é uma quantia pequena de dinheiro e, embora esteja extremamente grato por isso, também recebi uma pressão inesperada de meus pais para entregar uma parte significativa para eles”, iniciou o relato na rede social, por meio do usuário u/Right-Hall7066.

“Agora, não me entenda mal, meus pais fizeram muito por mim ao longo dos anos. Eles me sustentaram, me apoiaram em momentos difíceis e sempre serei grato por isso. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas: não estamos exatamente em uma situação financeira terrível. Eles não estão lutando para sobreviver. Eles, pelo que minha tia está dizendo, simplesmente veem minha herança como uma oportunidade de ouro para tentar aumentar suas próprias economias e viver com mais conforto”, continuou.

Tensão familiar

De acordo com o internauta, ele tentou ignorar as indiretas vindas de seus pais, na expectativa de fazê-los entender que o dinheiro era seu para usar como desejava. No entanto, o tempo passou e os pedidos ganharam ainda mais força.

“Eles chegaram ao ponto de me fazer sentir culpado, jogando a carta: ‘Nós criamos você, merecemos isso’ e tudo mais. Mas um dia, quando fui jantar na casa deles, tudo foi normal no começo com todas as bobagens de sempre sobre por que eu deveria dar a eles minha herança. Começaram a dizer coisas cada vez piores sobre isso, mas eu apenas tentei encerrar tudo, mas meus pais continuaram insistindo até que minha mãe disse: ‘OH MEU DEUS, POR QUE VOCÊ NÃO ENTREGA O DINHEIRO QUE ERA NOSSO, MAS ESSE VELHO ESTÚPIDO DEU PARA VOCÊ.’”

O internauta revelou ter se enfurecido com o comentário da mãe, além de ter ouvido seu pai complementar falando mal.

“Meu avô foi a melhor pessoa que já conheci porque se não fosse por ele eu não seria a pessoa que eu sou”, desabafou.

Na plataforma, ele se revelou divido com sua decisão, pois sente a obrigação de ajudar seus pais por conta de tudo o que fizeram por ele. No entanto, sente ser injusto ter de entregar toda sua herança a eles.

“Trabalhei seriamente para construir um futuro financeiro estável para mim, e esta herança faz parte desse plano. Não é como se eu estivesse nadando em dinheiro. Tenho contas a pagar, metas de poupança a cumprir e minhas próprias responsabilidades financeiras a considerar. Estou genuinamente dividido e poderia usar alguma perspectiva sobre esta situação complicada”, finalizou o relato pedindo ajuda para sua decisão.