Familiares pedem doações para cirurgias que salvarão as mãos de alpinista resgatada nas montanhas do México

No fim de semana passado, Andrea Ivonne Hernández Maciel ficou presa no gelo no topo do Pico de Orizaba, no México, e foi resgatada horas depois. No entanto, as más notícias continuam para a alpinista, pois ela perderá as mãos devido ao acidente.

Isto devido às baixas temperaturas às quais ela foi exposta antes de ser resgatada. De acordo com as declarações de seu ex-marido, José Aguilar, a alpinista conhecia a rota porque já a havia percorrido em três ocasiões anteriores; no entanto, o clima mudou repentinamente na parte mais alta.

Numa entrevista ao jornal ‘El Occidental’, o ex-marido de Andrea afirmou que os ventos se tornaram muito fortes e caiu uma geada impressionante que os deixou enterrados na neve e separou todo o grupo de 12 alpinistas.

Andrea, de 41 anos de idade, apresenta queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em suas mãos causadas pela exposição a baixas temperaturas, e por isso recebeu os primeiros cuidados médicos no Instituto Mexicano del Seguro Social em Guadalajara.

Até agora, a alpinista passou por uma cirurgia em suas mãos, que ajudará a restabelecer o fluxo sanguíneo até a ponta de seus dedos e assim evitar que sejam amputados. Por isso, seus familiares tomaram a decisão de transferi-la para um hospital privado, pois encontraram médicos especializados em tratar queimaduras com gelo e que poderiam salvar a maior parte de suas mãos.

Miriam, amiga de Andrea Ivonne, apontou que havia o risco de ter alguns dos dedos ou até mesmo a mão amputados, dependendo do procedimento a ser realizado: “Por isso procuramos um cirurgião com experiência em salvar a maior parte dos membros, mesmo que haja o risco de ter que cortar alguns dedos”.

Familiares pedem doações para cirurgias

Familiares de Andrea Ivonne informaram que o custo das cirurgias é estimado entre um milhão e um milhão e meio de pesos, então decidiram pedir ajuda para arrecadar fundos e cobrir as despesas.