Ex-policial que matou dois ladrões foi libertado: a justiça disse que foi em “legítima defesa”

Um incidente de insegurança em Bogotá reacendeu o debate sobre a legítima defesa dos cidadãos, desta vez ocorrendo no bairro Santander da localidade de Antonio Nariño.

Em 20 de fevereiro à tarde, um policial aposentado interveio de forma decisiva quando dois ladrões tentaram assaltar os clientes de um restaurante onde o ex-policial estava.

O policial, que deixou o serviço voluntariamente há três meses, foi entregue às autoridades, mas posteriormente liberado, pois os promotores determinaram que o incidente se classifica como legítima defesa. No entanto, ele continuará ligado à investigação.

Ex-policial foi libertado

O incidente ocorreu quando um homem com máscara entrou no restaurante ameaçando com uma arma o ex-policial que estava no local. Diante da ameaça, o ex-membro das forças de segurança reagiu, resultando em um tiroteio no local.

O ladrão tentou fugir, mas foi atingido por tiros do ex-militar, caindo a poucos metros da entrada. Um homem em uma moto, aparentemente esperando por ele, também tentou escapar, mas foi abatido pelo policial. De acordo com as autoridades, este segundo indivíduo tinha antecedentes por porte ilegal de armas, roubo e ameaças.

A legítima defesa, de acordo com o Código Penal colombiano (Lei 599 de 2000), refere-se à exceção de responsabilidade penal pelo uso de violência quando se age para defender um direito próprio ou alheio contra uma agressão injusta atual ou iminente, desde que a defesa seja proporcional à agressão.

A advogada penalista Nataly Ayala e o ex-subsecretário de Segurança de Bogotá, Andrés Nieto, em entrevista à RCN Radio, destacaram que a legítima defesa deve cumprir com parâmetros legais, como a necessidade de uma agressão atual e iminente, a proporcionalidade entre a agressão e a defesa, e sua validade apenas no momento exato de receber a agressão, não posteriormente.

A pesquisa deve demonstrar que a resposta do ex-oficial foi proporcional e necessária para evitar uma ameaça equivalente por parte dos agressores. A proporcionalidade é fundamental, pois implica comparar a intensidade da agressão com a intensidade da defesa.