“Espero trazer 5 medalhas”: a nadadora chilena de 89 anos que desafia as águas do Campeonato Mundial Máster de Natação

No meio das águas do Centro Aquático de Hamad, em Doha, Qatar, uma nova página será escrita na história da natação chilena. Eliana Busch, uma atleta de 89 anos, está se preparando para competir no próximo Campeonato Mundial Master de Natação, que ocorrerá de 23 de fevereiro a 3 de março.

Com a determinação de buscar mais glórias para o seu país, esta nadadora enfrentará os desafios do cenário internacional com o objetivo de conquistar novas medalhas e estabelecer recordes.

No campeonato anterior, realizado em Gwangju, Coreia do Sul em 2019, Busch impressionou o mundo ao levar para casa uma medalha de ouro e três de prata. No entanto, sua sede de vitória ainda não foi saciada, e agora ele mira o topo do pódio no Catar, com a esperança de ouvir o hino do Chile ecoando pelo mundo.

Fundação Te Apoyamos

Graças ao apoio da Fundação Te Apoyamos de Andrónico Luksic, Eliana Busch embarcará nesta nova aventura esportiva. Inscrita em várias categorias, desde os 100 e 200 metros livres até os 50 metros peito e costas, juntamente com os 200 metros medley, Busch e sua equipe técnica estão confiantes em suas chances de estabelecer novos recordes mundiais.

“Espero trazer cinco medalhas para ser uma digna representante dos idosos chilenos”, expressou Busch com entusiasmo. Seu recente sucesso no Sul-Americano de Lima, onde conquistou cinco medalhas de ouro em diversas disciplinas, fortalece sua confiança e a de sua equipe em sua capacidade de brilhar no cenário internacional.

Cristina Birrell, diretora executiva da Fundação Te Apoyamos, elogiou o espírito e dedicação de Eliana Busch, destacando seu papel como inspiração para todas as gerações. "Eliana é, sem dúvida, um exemplo e uma inspiração para todas as gerações", comentou Birrell. "Por isso queremos reconhecer e destacar sua energia, perseverança e entusiasmo em continuar concretizando metas e realizando sonhos".

Com sua determinação e paixão pela natação, Eliana Busch mostra que a idade não é um obstáculo para perseguir os sonhos e alcançar novas metas. Sua participação no Mundial Máster de Natação não é apenas um desafio pessoal, mas também um símbolo de inspiração para todos aqueles que buscam superar limites e conquistar o impossível.