Deyverson demonstrou ser diferente e começou a varrer o estádio

Deyverson, jogador do Cuiabá do Brasil, demonstrou todo o seu carisma e roubou a cena com tudo o que fez diante do adiamento da partida devido ao mau tempo.

Foi no contexto do jogo adiado da primeira fase da Copa do Brasil 2024 contra o Real Noroeste que o homem de 32 anos aprontou das suas.

Diante do mau tempo, o estádio José Olímpio da Rocha ficou inundado e obrigou o jogo a ser reprogramado para esta quinta-feira.

Deyverson roubou o show, vassoura na mão

Ao ver a quantidade de água no campo e tentando encontrar uma solução, o atacante não teve problemas em pegar uma das escovas com as quais estavam drenando o terreno de jogo e começou a ajudar os rapazes da logística.

A situação arrancou sorrisos dos membros da transmissão, que não deixaram passar o carisma de Deyverson.