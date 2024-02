Cobra escondida em lavanderia de casa assusta mãe e filho

Uma família de Santa Catarina fez uma descoberta assustadora na lavanderia de sua casa. Segundo relatos publicados pelo Extra, uma mãe e seu filho encontraram uma cobra escondida no local.

Conforme compartilhado na publicação, o caso foi divulgado após uma equipe de bombeiros voluntários de Jaguaruna publicar em suas redes sociais sobre o resgate do animal.

Mãe e filho estavam em casa quando notaram a presença da cobra no local, eles mantiveram a calma e acionaram as autoridades, que encaminharam o caso para a equipe em questão.

Em pouco tempo, os bombeiros chegaram ao local e encontraram a serpente escondida embaixo de um dos móveis da lavanderia. O animal foi capturado em segurança e levado para uma área de mata distante da residência em que foi encontrado.

Ação compartilhada nas redes sociais

Na publicação, feita nas redes sociais da equipe de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, é possível acompanhar o relato detalhado do ponto de vista dos profissionais.

“Na terça-feira, dia 20 de fevereiro, fomos acionados para o resgate de um ofídio em uma residência no Centro de Jaguaruna. No local estavam a proprietária e seu filho, uma criança. A mulher nos informou que havia visto uma cobra em um cômodo da casa e após averiguação fio localizada embaixo de um móvel na lavanderia”.

Na publicação, os bombeiros finalizam informando que após a captura a cobra foi solta em local não habitado e longe de residências.

Após a publicação, diversos internautas comentaram a ação dos bombeiros e elogiaram o trabalho da equipe:

“Os bombeiros estão de parabéns. Parabéns também a pessoa que chamou os bombeiros e não quis matar a cobra. Tá certo não matar a cobra e chamar alguém que entende”, comentou uma pessoa.

Alguns internautas apontaram que a espécie em questão não é comum naquela região, e afirmaram que com as chuvas volumosas a visita de animais deste tipo está cada vez mais comum.

Caso se depare com um animal peçonhento, as pessoas são orientadas a acionar o corpo de bombeiros para a remoção segura do animal.