Chocante: crianças maltratadas, com as mãos amarradas queimadas

Nas últimas horas, um vídeo doloroso foi divulgado, mostrando o momento em que os agentes da Polícia Nacional entram em uma casa onde estão duas crianças maltratadas. Uma das crianças, que não tem mais de 6 anos, está com as mãos amarradas e uma delas enfaixada. A mãe estava no local e, diante da presença das autoridades, afirmou ser vítima de maus-tratos. Os eventos ocorreram na Colômbia.

O casal foi denunciado pelos vizinhos do bairro por constantes maus-tratos aos quais submetiam duas crianças de 4 e 5 anos, que, ao terem a presença das autoridades, afirmaram que os pais queimavam as suas mãos.

"Queimou minha mão", é a primeira coisa que se ouve a menina dizer quando as autoridades entram na casa e perguntam quem fez isso, ela responde: "Daniel", que seria o pai. Logo em seguida, ouve-se a voz do menino, que está em pé ao lado da janela, com os braços para trás porque suas mãos estavam amarradas com uma corda e a boca inchada devido aos golpes.

Diante da pergunta sobre por que está amarrado e se a mulher presente é a mãe, ele apenas chora e entrega uma faca ao policial para que o solte.

A funcionária se aproxima e pergunta o que aconteceu em sua boca, ele diz: "meu pai me arranhou. Veja como ele queimou minha mão".

“O relatório policial indicou que as lesões causadas por queimaduras utilizando o fogão e vários hematomas em diferentes partes do corpo da menina foram evidenciadas à primeira vista. Da mesma forma, foi observado o menino, que estava amarrado nas mãos, implorando por ajuda e exibindo múltiplos hematomas no rosto e em outras partes do corpo”.

autoridades disseram que “o processo de restabelecimento de direitos está sendo conduzido pela comissão familiar do município e, neste momento, os pais foram cobertos por medidas de segurança, enquanto as crianças foram colocadas em redes familiares”.