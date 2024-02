Celebração e adrenalina: Senhora corajosa comemora 70 anos com salto em parapente

Zulmira da Silva, ao completar 70 anos, escolheu uma comemoração longe do convencional: um salto de parapente no Morro do Voturuá, em São Vicente, São Paulo. Essa decisão marcou um desvio das festividades tradicionais, simbolizando seu desejo ardente de “voar” e vivenciar algo extraordinariamente único. As imagens capturadas por seus familiares evidenciam a emoção e felicidade de Zulmira durante o salto, refletindo a vibração coletiva de alegria e admiração.

Liberdade e sonhos realizados

Zulmira compartilhou a sensação surreal de estar no ar, descrevendo-a como um sonho ou um filme, onde se sente anestesiada e fora do corpo, observando a si mesma de uma perspectiva distante. A aventura quase foi adiada devido à previsão de chuva, mas o clima se abriu, presenteando Zulmira com 15 minutos de pura magia e um sol radiante que tornou o dia ainda mais especial. Ela relata a experiência como indescritível, uma sensação de observar tudo de longe, fora do próprio corpo.

🪂 Idosa de Praia Grande celebra 70 anos com voo de parapente: 'Tocar o céu': https://t.co/lfMpIJHSI1 pic.twitter.com/BVKumR8KH9 — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) February 20, 2024

Zulmira não tinha um sonho preexistente de voar, mas sua curiosidade e desejo de experimentar algo novo a levaram a essa escolha audaciosa. Foi uma decisão pessoal, um presente para si mesma, longe da ideia de uma festa tradicional. Sua sobrinha Kláucia foi a arquiteta por trás da surpresa, garantindo que Zulmira pudesse viver esse momento único.

Uma experiência recomendada

Contrariando qualquer nervosismo, Zulmira se perguntava por que não havia se aventurado antes. Seu único pedido era uma aterrissagem suave, considerando sua artrose, o que foi prontamente atendido. Agora, ela aspira compartilhar essa experiência com um membro da família, incentivando outros a se aventurarem. “Quem não experimentou, deve fazer isso. É fantástico”, ela aconselha, após conversar com A Tribuna.

Além do salto, Zulmira também celebrou com um bolo Floresta Negra em uma pequena festa ao lado de seu marido, filhos, cunhados e netos, tornando o dia memorável. Essa celebração da vida, marcada por um ato de coragem e aventura, destaca a importância de viver plenamente, independentemente da idade.

Fonte: G1