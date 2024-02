Candidato a deputado é acusado de agredir um cidadão

Juan José Ruiz, pré-candidato a deputado no México, foi acusado de agredir o líder social Ramón Lara, que compartilhou em redes sociais fotos e vídeos de seu rosto sangrando pelo nariz.

"O pré-candidato a deputado local do distrito de Cosamaloapan pelo Morena, Juan José Ruiz Hernández, agrediu o líder social Ramón Lara por denunciar publicamente má gestão do governo municipal. Há centenas de testemunhas. Isso é o que o oficialismo faz com seus quadros mais honestos. Isso é o que acontece embaixo enquanto lá em cima fazem um show de abjeção."

No entanto, o agressor afirmou que o que aconteceu foi porque há vários dias Ramón Lara iniciou uma campanha contra ele nas redes sociais. Ele contou que Lara chegou ao evento e, como não o viu, foi embora, mas depois de algumas horas voltou e foi nesse momento que tirou o celular e começou a gravá-lo, o que irritou Ruiz e ele deu um tapa no peito dele.

"Entre os empurrões, nós demos uma cabeçada, abri a testa com seus óculos, a ferida já fechou. Me levaram para a casa de saúde, me limparam, Roldán ficou fazendo sua política, insultando, gritando; esse era seu objetivo, ir provocar, já fizemos uma denúncia porque é muito assédio, ele me insulta diariamente, apesar de não ter provas e fazer isso apenas para incomodar", disse ao jornalista Manuel Regueyra.

Finalmente, pediu desculpas aos habitantes da região e outras comunidades pelo incidente que ocorreu por culpa de ambos.