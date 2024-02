Aviso de professora faz mãe proibir a filha de estudar com sua melhor amiga

Uma mãe foi criticada por proibir sua filha de fazer as tarefas de casa junto com uma amiga da escola. Segundo ela, que relatou o caso no Reddit, a professora das meninas avisou que as duas estavam copiando os deveres de casa ao invés de resolver as questões propostas.

Sem se identificar, a mulher conta que sua filha e a melhor amiga, Sara, estão na quarta série e que elas têm o hábito de fazer os deveres de casa juntas enquanto esperam pelas mães na escola.

“Elas saem por volta das 14h30, e nós as buscamos perto das 16h, então elas têm tempo de fazer a tarefa. O problema todo começou quando uma das professoras da minha filha ligou e disse que as duas meninas estão copiando os deveres de casa uma da outra. Segundo ela, as respostas das duas são idênticas, incluindo a forma de escrita e a ordem das palavras utilizadas em cada resposta”.

“Eu expliquei para ela que as meninas costumam fazer o dever de casa juntas, mas ela foi categórica em dizer que elas não estavam trabalhando juntas para se ajudar e que estavam praticamente copiando as respostas. Ela também falou que da forma como está não será possível identificar qual das meninas está com dificuldades nos estudos, somente pelos testes”.

Ela tomou uma decisão

Diante da fala da professora, que garantiu que iria avisar os pais da outra aluna, ela decidiu proibir a filha de fazer seus deveres de casa junto com a amiga. Para isso, deu a ela duas opções: fazer o dever sozinha na escola, ou fazer acompanhada dela ao chegar em casa.

“Ela decidiu fazer sozinha no tempo que espera na escola e já se passaram duas semanas desde que as coisas seguiram desta forma. Hoje a mãe da amiga dela veio falar comigo e me perguntou por que as duas não estão fazendo os deveres juntas. Eu expliquei a situação envolvendo a cópia das respostas e disse que achava que a professora tinha conversado com ela sobre isso”.

Leia também: Filha se recusa a falar com a mãe após saber o motivo pelo qual ela perdeu seu casamento

“Ela disse que as meninas não estavam copiando, mas sim se ajudando e que as notas da filha dela caíram significativamente desde então. Eu disse a ela que as meninas não vão mais fazer os deveres de casa juntas e que a queda das notas da filha é um problema dela e não meu. Se ela está tendo dificuldades agora, então a mãe é quem precisa lidar com isso. Ela me chamou de idiota e foi embora”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a atitude da mãe foi correta, mas ela deveria ter falado de outra forma com a mãe da amiga de sua filha.

“Você agiu corretamente, esperamos que os professores falem com a mãe da amiga da sua filha para ela entender a situação”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter sido mais clara com a outra mãe sobre o que exatamente a professora te falou ao entrar em contato sobre os deveres de casa da sua filha”, finalizou outra.