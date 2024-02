Até que a sogra nos separe! Noiva é atacada com tinta no dia do seu casamento

Para a maioria das mulheres, o dia do casamento é um momento mágico, pois estarão unindo suas vidas ao homem que amam. Mas e se o casamento for arruinado pela mãe do noivo e futura sogra?

Embora essa história pareça de novela, nas redes sociais algumas fotografias de uma noiva que foi atacada com uma lata de tinta no dia do seu casamento se tornaram virais.

De acordo com uma postagem feita pelo usuário “fulanodeobregon” em seu perfil do X, os noivos são naturais de Ciudad Obregón, np México. Eles estavam felizes aguardando para caminhar até o altar; no entanto, isso não aconteceu. A jovem estava de mãos dadas com seu pai quando, de repente, dois homens - com aparência de cholo - se aproximaram dela para jogar um balde de tinta vermelha e outro gravava um vídeo.

O ataque causou medo nos convidados, pois pensaram que era sangue. A boa notícia é que o amor triunfou, pois a noiva foi para casa se limpar e trocar seu vestido por um dourado para continuar com a celebração.

Quem é responsável pelo atentado?

Presume-se que a responsável foi a mãe do noivo, a senhora Maupe Salazar de Gutierrez, acompanhada de seus filhos Maria e Pedro, que desde o início não a queriam como parte da família, por ser pobre e eles descendem de uma boa família, proprietária de uma funerária. Além disso, chegaram a assediá-la para que não se casasse com seu noivo.

A sogra, também chamou a polícia para prender seu próprio filho, depois de acusá-lo de posse de drogas durante sua sessão de fotos e até o retirou dos negócios familiares.

Intrigas de família, que parecem ficção.