Aos 11 anos, jovem empreendedor realiza sonho de comprar seu primeiro carro

Com apenas 11 anos, Lucas Pires, um jovem de Guarulhos (SP), transformou seu sonho automobilístico em realidade ao adquirir um Gol quadrado da primeira geração, fabricado em 1993. Este carro, quase duas décadas mais antigo que Lucas, não foi uma escolha aleatória, mas o resultado de uma paixão genuína e economias meticulosamente acumuladas.

A oportunidade surgiu de maneira inesperada, quando a tia de uma amiga, que havia herdado o carro após o falecimento de seu tio, decidiu vendê-lo. Lucas, então, mobilizou recursos, economizando dinheiro do lanche e vendendo seu valioso PC Gamer, para garantir que o Gol dos seus sonhos encontrasse um novo lar em sua garagem.

Economia criativa e negociação hábil

Lucas não apenas demonstrou uma incrível capacidade de poupança, mas também habilidades de negociação que impressionariam até mesmo os mais experientes.

Originalmente avaliado em R$ 12 mil pela vendedora, Lucas conseguiu negociar o preço para R$ 9 mil, argumentando o valor de mercado e comparando-o com outras opções, como um Chevrolet Chevette. Esse processo não apenas evidenciou seu conhecimento sobre carros, mas também sua determinação em alcançar seus objetivos.

A paixão de Lucas por carros não é recente; ela foi alimentada por anos de jogos de corrida e um simulador de direção. No entanto, a aquisição do Gol marcou sua transição do virtual para o real, um passo significativo em direção à realização de seu sonho automobilístico.

O carro, que agora passa por uma cuidadosa restauração para manter suas peças originais, simboliza não apenas um hobby, mas uma conexão profunda com a história e a mecânica automotiva.

Fonte: Mobiauto

