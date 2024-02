VÍDEO: o momento em que uma casa desaba devido às fortes chuvas no Equador

Há comoção Equador, devido a várias casas terem sido afetadas pelas fortes chuvas. Em um vídeo, é possível ver o momento em que um prédio desabou devido ao clima na região.

A Polícia da região informou ao Metro Equador que houve danos devido às fortes chuvas e ao aumento do volume do rio, o que afetou várias casas, levando imediatamente, em colaboração com as Forças Armadas, o pessoal dos Bombeiros a evacuar as pessoas do local.

VÍDEO: o momento em que uma casa desaba devido às fortes chuvas no cantão de Echeandia

No local, também foi possível testemunhar a destruição total de seis casas de construção mista, sem informações precisas sobre os proprietários das casas.

O local foi isolado com fita refletiva para evitar o tráfego de veículos, pois a circulação no local se tornou perigosa. Como parte das ações preventivas, as pessoas que foram evacuadas de suas casas foram colocadas em segurança para evitar qualquer contratempo.

Um riacho transbordou devido às fortes chuvas, causando danos menores em residências próximas, formando um buraco na estrada, tornando-a intransitável e representando um perigo para o tráfego naquela área. A área foi isolada com fita de perigo para evitar qualquer tipo de acidente.