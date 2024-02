Segredos da longevidade: conheça as lições dos centenários do Vale de Hunza

No isolado Vale de Hunza, no Paquistão, situado entre montanhas imponentes, a população local, composta principalmente pelas comunidades Burusho e Wakhi, exibe uma longevidade notável, com muitos vivendo até verem seus cem anos. Esse fenômeno, enraizado em uma combinação de hábitos alimentares únicos e escolhas de estilo de vida, oferece um vislumbre fascinante de um modo de vida que prioriza a saúde e a comunidade.

Os pilares da longevidade no Vale de Hunza

Central para a longevidade estão várias práticas-chave que distinguem o estilo de vida de Hunza do mundo moderno e acelerado. Em primeiro lugar, os damascos desempenham um papel fundamental em sua dieta.

O vale, abundante em árvores de damasco, vê seus residentes consumindo tanto a fruta quanto seus derivados, como sementes de damasco e óleo, que acreditam possuir propriedades anticancerígenas devido à amigdalina. Essa tradição de utilizar damasco em quase todas as refeições sublinha a importância de alimentos naturais e de origem local em sua dieta.

A atividade física é outro pilar da vida em Hunza. Os idosos, frequentemente vistos envolvidos em tarefas diárias e trabalho comunitário, encarnam uma cultura de movimento constante e trabalho físico, contribuindo para sua saúde robusta até uma idade avançada.

Esse estilo de vida ativo é complementado pelo consumo de água de geleira, rica em minerais de sua jornada através do gelo e da rocha. Apelidada de “água de Hunza”, é um elemento básico para hidratação, preferido em detrimento de quaisquer alternativas processadas.

A dieta em Hunza é notavelmente livre de alimentos processados. A carne, quando consumida, vem de animais criados dentro da comunidade, e as refeições são preparadas frescas, com um forte ênfase em vegetais orgânicos cultivados em jardins pessoais. Essa abordagem próxima à natureza na nutrição, evitando alimentos processados e fast food, desempenha um papel significativo em sua saúde e longevidade.

Além da dieta e do exercício, o tecido social de Hunza é fortemente unido, com fortes valores comunitários enfatizando o cuidado com os idosos e o bem-estar coletivo. Essa coesão social, juntamente com um ambiente praticamente livre de crimes, promove um senso de segurança e pertencimento, contribuindo para a saúde mental e emocional geral dos residentes.

