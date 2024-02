Palavrões e agressões: a feroz briga entre duas mulheres em um bar no Chile que acabou na Justiça

Era 30 de abril de 2013 no bar Medanoso, no Chile. Estava ocorrendo a despedida de Benjamín Band, o dono, que faleceu de câncer. Nada disso importou, e uma briga de grandes proporções começou entre duas mulheres e chegou à Justiça.

‘La Segunda’ resgatou a história protagonizada por Carolina Varela Rojas (49) e Tatiana Marinkovic Rengifo (52), tudo por uma mesa que já estava ocupada.

De acordo com a fonte citada, Carolina Varela relatou que "enquanto estava na pista, uma mulher começou a me insultar sem motivo algum, lembro que ela me gritava 'idiota, velha desgraçada, turca desgraçada' entre outros insultos, então reagi perguntando o que estava acontecendo (...) Mas ela continuava firmemente tentando me provocar", referindo-se a Marinkovic.

"A pessoa queixada em nenhum momento parou de agir, ela veio em minha direção para me ameaçar cara a cara (...) Com um empurrão, afastou meu amigo e veio em minha direção, então minha reação foi empurrá-la para evitar que me batesse, mas ela, que tinha um copo com líquido na mão, veio novamente em minha direção", acrescentou em seu relato.

"Empurrei-a para me livrar dela, mas não foi suficiente, pois além de ter uma envergadura física maior, ela se lançou de novo, mas desta vez diretamente me deu o primeiro soco no rosto com o copo de cristal, fazendo com que o copo naturalmente se quebrasse", disse.

"Enquanto absolutamente descontrolada gritava que iria me matar, buscando várias vezes cortar meu pescoço, local que por instinto eu tentava proteger, pois sua única intenção era essa, enterrar o copo, agora como uma arma cortante, em uma área vital", explicou.

E a contraparte?

Tatiana Marinkovic, que também entrou com uma queixa, indica que Varela e seus acompanhantes tiraram a mesa onde ela e seus amigos já estavam sentados.

Por isso, a última encontrou a primeira no caminho para o banheiro, momento em que ela diz "que agressivas vocês estão com minhas amigas. Hoje estamos nos despedindo do Benja".

De acordo com a queixa, depois disso houve um empurrão, então "minha representada esvaziou o líquido do copo que ainda segurava na mão em direção à queixosa, e sem mais, esta última deu um soco no olho direito dela, fazendo-a cair fortemente no chão, batendo a cabeça e quebrando o copo em sua mão".

"A Sra. Varela Rojas começou a mostrar seu rosto, que apresentava arranhões e algumas feridas, resultado, como mencionei, dos desesperados esforços de minha representada para se defender e deter o ataque", afirma o documento.

A disputa continua nos Tribunais, com as duas vítimas também sendo acusadas.