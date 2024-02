O México lidera a lista das cidades mais violentas do mundo

Das 50 cidades mais violentas do mundo, 16 estão no México, informou a organização Seguridad, Justicia y Paz, que destaca a gravidade de que entre as 10 primeiras, 7 estão no país.

O Haiti, o Equador, mas também o México estão à beira de um Estado falido, alertou a organização, com especial ênfase no apelo ao governo federal por uma mudança nas políticas.

Explica que não são tomados distritos políticos, mas sim zonas metropolitanas.

"A organização reclama que é muito preocupante o governo não querer ver a situação pela qual o país está passando."

A estratégia 'Abraços, não balas' é considerada falha, sendo urgente se preparar para o contexto das eleições.

Pedem às autoridades que garantam não apenas a segurança dos candidatos, mas também dos eleitores.

Os candidatos são convocados a explicar o que farão com os problemas da violência e a determinar a maneira como enfrentarão os índices de impunidade que prevalecem no país.

Referem que há casos em que as cidades conseguiram reverter as cifras negativas para combater a insegurança.

Ações bem-sucedidas que foram encontradas são punição, redução da impunidade, bem como investigação e judicialização dos homicidas.

Em 2022 houve 17 cidades no ranking, este ano são 16. Em todas as listas até agora, sempre uma cidade mexicana liderou a lista.

Há outras cidades que também têm índices muito graves de violência, mas não aparecem na lista porque têm menos de 300 mil habitantes; isso não significa que não tenham situações muito graves de insegurança.