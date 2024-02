Mulher revela situação desconfortável sobre sua condição de ser alérgica à água

Tomar banho é uma atividade diária comum para a maioria das pessoas, mas para alguns, como Kym, é uma experiência cheia de desconforto e até perigo. Kym sofre de urticária aquagênica, uma condição de pele extremamente rara que a torna alérgica à água.

Uma rotina de banho desafiadora

Kym compartilhou em seu perfil no TikTok @everydaywithkym como é sua rotina de banho diferente. Ela explicou que só pode ficar em contato com a água por até cinco minutos, pois qualquer exposição prolongada pode desencadear choques anafiláticos, uma reação alérgica grave.

Condição debilitante

A urticária aquagênica provoca inflamação, vermelhidão e urticária dolorosa na pele de Kym sempre que ela entra em contato com a água, incluindo lágrimas, suor e até mesmo água potável. Além do desconforto físico, a condição também afeta sua saúde emocional, tornando as atividades diárias desafiadoras.

Infelizmente, não há cura conhecida para a urticária aquagênica, e aqueles que sofrem com essa condição devem tomar cuidado extremo para evitar qualquer contato com a água. Kym compartilha que até mesmo beber água pode deixá-la enjoada, destacando a gravidade dessa condição de saúde.

O relato de Kym gerou uma onda de simpatia e apoio online, com milhares de usuários do TikTok expressando choque e solidariedade. Muitos comentaristas destacaram a difícil realidade de viver com uma condição tão debilitante e enviaram palavras de encorajamento e apoio a Kym.