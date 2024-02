Mulher “força” filha a usar uniforme escolar após recorrer a outras alternativas e não ter sucesso

Uma mulher usou o Reddit, contando ter “forçado” sua filha a utilizar o uniforme escolar após a jovem reprovar a ideia. Apesar do desfecho, ela buscou por outras soluções e não viu saída. O texto foi compartilhado por meio do usuário u/No_Information2439.

“Os uniformes são comuns nas escolas da minha região, nosso distrito escolar foi o último a não ter uniforme. Antes das férias de inverno, eles fizeram um teste de uniforme por uma semana e então decidiram os tornar os obrigatórios”, iniciou o texto na rede social.

“Quando minha filha descobriu que o uniforme era obrigatório, fez birra. Tivemos que ir às compras sem ela para adquirir os uniformes. Ela afirma ter sua individualidade negada e [o padrão dos uniformes] é abusivo”, continuou o desabafo.

Sem alternativas

Apesar da regra sobre uniforme, a família da adolescente sondou outras escolas para descobrir se havia alguma sem a obrigatoriedade. No entanto, a busca não teve sucesso.

“Ela me pediu para colocá-la em outra escola sem uniforme, mas basicamente todas da nossa região contam com isso”, escreveu a mãe.

A mulher revelou que a única escola sem essa regra custava muito caro, sendo inviável transferir a família de instituição.

“Outra opção é um internato em outra cidade, mas é ainda mais caro, minha filha agora está com raiva de mim para encontrar uma solução para que ela não precise usar o universo. Eu disse a ela que não há solução que possamos pagar e disse para lidar com isso”, contou.

“Minha mãe também odeia uniformes e acha que eu deveria educar minha filha em casa ou colocá-la em uma escola virtual, o que é possível, mas não sei se é uma boa ideia. Meu marido acha que deveríamos mantê-la na escola pública”, finalizou a publicação.

