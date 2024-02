Inglaterra debate proibição de celulares nas escolas

A secretária de Educação da Inglaterra, Gillian Keegan, anunciou diretrizes abrangentes para proibir o uso de telefones celulares nas escolas, incluindo opções para os diretores implementarem.

Especialistas têm enfatizado a necessidade de proibir os telefones celulares durante todo o dia escolar na Inglaterra, incluindo intervalos e horário de almoço, em uma tentativa de melhorar o ambiente educacional.

As novas diretrizes oferecem aos diretores várias opções para aplicar a proibição. Isso inclui proibir completamente os telefones nas instalações da escola, exigir que os alunos entreguem seus dispositivos na chegada ou mantê-los em locais seguros inacessíveis durante o dia escolar.

Enfoque na mudança cultural

A orientação destaca a importância de uma mudança cultural, com professores instruídos a explicar as consequências negativas do uso de telefones, como perda de concentração e aumento do bullying. Os diretores são incentivados a reescrever as políticas de comportamento escolar para refletir o direito de procurar telefones nos alunos.

Perspectivas divergentes

Apesar do anúncio, a Associação de Líderes Escolares e Universitários expressou dúvidas sobre o impacto da medida, considerando-a desnecessária diante de políticas escolares já existentes. Eles argumentam que o foco deve ser na regulamentação das plataformas online que apresentam riscos para os alunos.

O debate sobre o uso de telefones celulares nas escolas continua, com as autoridades educacionais buscando equilibrar a segurança e o ambiente de aprendizado. A implementação eficaz das novas diretrizes dependerá da colaboração entre escolas, professores, alunos e pais.