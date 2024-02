Influenciadora de conteúdo familiar é condenada em caso de abuso infantil

ARQUIVO - Esta imagem foi tirada do vídeo de Ruby Franke durante uma audiência em 18 de dezembro de 2023 em St. Franke, mãe de seis filhos e ex-estrela do YouTube pelos vídeos infantis do canal "8 Pasajeros", foi condenada AP (Ron Chaffin/AP)

Ruby Franke, uma ex-vlogueira e influenciadora de vida familiar, foi condenada na terça-feira a quatro penas de prisão de um a 15 anos por um tribunal de distrito de Utah, como relatado pela NBC News em seu site. O caso contra Franke foi apresentado por uma mulher que é mãe de seis filhos.

Ruby Franke fazia vlogs familiares

Outra pessoa que foi condenada no caso foi Jodi Hildebrandt, sua parceira comercial, que recebeu quatro penas de prisão de um a 15 anos.

No estado de Utah, a sentença máxima cumulativa é de 30 anos consecutivos, por isso a Junta de Indultos e Liberdade Condicional de Utah determinará por quanto tempo Franke e Hildebrandt permanecerão na prisão, informa a NBC News.

Durante a sentença lida em um tribunal de Utah, Franke chorou enquanto se desculpava com seus filhos. "Eu... acreditava que a escuridão era luz e que o certo era errado", disse. "Eu faria qualquer coisa neste mundo por você. Eu tirei tudo o que era suave, seguro e bom". Os áudios foram obtidos do site do tribunal.

O parceiro comercial da Franke também recebeu sua sentença

A ex-influenciadora também falou com o juiz John Walton: "Nos últimos quatro anos, escolhi seguir conselhos e orientações que me levaram a uma fraude sombria", acrescentou. "Minha versão distorcida da realidade não foi amplamente controlada, pois me isolava de qualquer pessoa que me desafiasse".

Franke e Hildebrandt declararam-se culpados de quatro acusações de abuso infantil agravado de segundo grau em dezembro, depois de terem sido acusados meses antes de seis acusações de abuso infantil grave.

Desculpas às crianças afetadas

Diante da sentença, Hildebrandt quis falar sobre seu crime: “Desejo que [as crianças] se curem fisicamente e emocionalmente. Uma das razões pelas quais não fui a julgamento é porque não queria que revivessem emocionalmente a experiência que teria sido prejudicial para eles. Minha esperança e oração é que se curem e avancem para ter uma vida bonita”.