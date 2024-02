Filha se recusa a falar com a mãe após saber o motivo pelo qual ela perdeu seu casamento

Uma jovem noiva decidiu usar o Reddit para desabafar após entrar em algumas discussões com sua mãe. Segundo ela, tudo foi resultado do fato de que a mãe não foi ao seu casamento e a deixou sem notícias até um dia depois da celebração.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente se casou e que o casamento correu bem apesar do fato de sua mãe e a família dela não aparecerem no casamento.

“Ela só me ligou na noite seguinte ao casamento para dizer que não conseguiu ir depois que meu meio irmão, Jack, se envolveu em um acidente de carro alguns dias antes do casamento. Ele não se machucou fisicamente, mas está assustado e se recusou a entrar no carro e minha mãe disse que não se sentia segura em deixá-lo sozinho”.

“Depois ela falou que ia tentar ir ao casamento sozinha ou com meus irmãos, mas o carro deu algum tipo de problema quando eles estavam para sair. Por fim, ela disse que tentou chamar um Uber, mas que Jack desmaiou e ela não teve como ir”, explica.

Ela ficou incomodada

Incomodada com a situação, a jovem conta que se sentiu mal por não conseguir acreditar nas desculpas dadas por sua mãe. Segundo ela, a atitude da mulher pareceu ser propositalmente repleta de desculpas para cada uma das situações possíveis envolvendo seu casamento.

O que mais a deixou incomodada foi o fato de que antes deste episódio ela não tinha nenhum problema com sua mãe, padrasto e seus 3 irmãos.

“Tirando meu irmão mais novo, Jack, todos os outros tem seus celulares e poderiam ter me avisado do que aconteceu”.

“Minha mãe perguntou se eu poderia me encontrar com ela, mas eu fiquei tão magoada que não aceitei. Ela sempre tem algum problema com Jack para comparecer em qualquer evento importante na minha vida. Pode ser coincidência, mas ainda estou magoada”.

“Agora ela me disse que eu tenho que aprender que o mundo não gira a minha volta e que não tenho direito de estar magoada por causa disso. Eu disse a ela que não me importo e que não quero vê-la, e ela disse que estou sendo egoísta e que não irá falar comigo até eu pedir desculpas”.

“Acho que eu deveria ter relevado e encontrado com ela, mas estou magoada”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e não deve se desculpar.

“Alguém deveria ter te avisado sobre o acidente do seu irmão. Dá para entender se isso acontece vez ou outra, mas pelo que você falou, isso acontece todas as vezes que existe algum evento importante na sua vida. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Parece que ela inventou toda a história. É hora de reavaliar seu relacionamento com sua mãe”, finalizou outra.