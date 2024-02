Espanha: um padre e seu parceiro são presos por traficar viagra e outros estimulantes

A Guarda Civil, força policial da Espanha, realizou ontem uma operação singular em Don Benito (Badajoz). Os agentes prenderam um padre e sua parceira sentimental, de acordo com fontes da investigação, por traficar “viagra e outros potentes afrodisíacos” com grande quantidade de carga ativa que distribuíam a partir da casa paroquial.

De acordo com meios de comunicação locais, as prisões ocorreram de manhã na residência que o padre compartilha com o outro homem preso. Durante a busca na casa paroquial, os agentes apreenderam abundante material estimulante que, aparentemente, o pároco distribuía entre uma clientela cada vez maior.

Também informam que o Tribunal de Primeira Instância e Instrução nº2 de Don Benito decretou nesta terça-feira liberdade condicional para o pároco, com a obrigação de comparecer nos dias 1 e 15 de cada mês no tribunal. Quanto ao outro detido na operação contra o tráfico de substâncias estupefacientes, ele foi enviado para a prisão.

Guardia Civil Espanhola

De acordo com as mesmas fontes, uma das pessoas que comprava o viagra e outros produtos estimulantes reconheceu que quem os fornecia era o padre e outro homem que vivia com ele.

A Diocese de Plasencia, da qual depende Don Benito, emitiu um comunicado no qual “na expectativa de obter mais informações sobre as publicadas pelos meios de comunicação acerca da detenção de um padre em Don Benito, lamentamos, certamente, os fatos descritos pelo sofrimento, dor e escândalo que representam”.

.

Por sua vez, eles pedem "prudência e respeito pelas pessoas envolvidas" e mostram sua "disposição para colaborar em tudo o que for necessário e nos for solicitado e enfrentar as ações pertinentes".

Por sua vez, a prefeita de Don Benito, María Fernanda Sánchez, recusou-se a comentar os acontecimentos. No entanto, as detenções do pároco e de seu acompanhante causaram grande agitação na região de Don Benito, onde está localizada a paróquia, pois ele era um homem muito conhecido e respeitado pelos fiéis.