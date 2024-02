Emergência nas alturas: médico brasileiro salva vida de idosa em voo

Em um voo internacional de Bogotá, na Colômbia, para Guarulhos, em São Paulo, uma idosa encontrou-se em uma emergência médica, mas a presença de um médico brasileiro a bordo transformou um potencial desastre em um relato de ação rápida e competência médica. A idosa, cuja identidade não foi revelada, começou a sentir falta de ar aproximadamente uma hora e meia após a decolagem, um momento que poderia ter levado a consequências graves se não fosse pela intervenção oportuna.

Ação rápida a milhares de metros de altura

O médico, que estava retornando de férias com sua família, percebeu a gravidade da situação e não hesitou em prestar assistência. A seriedade do estado de saúde da idosa levou o piloto a considerar retornar à Colômbia.

Felizmente, após receber oxigênio, a paciente melhorou significativamente, permitindo que o voo continuasse até seu destino. Este incidente destaca não apenas a importância da presença de profissionais de saúde em voos, mas também a capacidade de resposta e preparação das equipes de bordo para lidar com emergências médicas.

Emergências médicas em voos são mais comuns do que muitos passageiros podem imaginar. Estatísticas sugerem que em cada cem voos, cerca de dez podem enfrentar algum tipo de emergência médica. Embora a maioria dessas situações não seja grave, elas variam desde pressão alta e crises de diabetes até ansiedade e ferimentos causados por turbulências.

A preparação das equipes de comissários de bordo, que inclui cursos de primeiros socorros, é crucial para garantir que possam lidar eficazmente com tais incidentes. Além disso, a legislação brasileira exige que as aeronaves estejam equipadas com kits de primeiros socorros e outros recursos para auxiliar no atendimento de saúde dos passageiros, uma medida que reforça a segurança e o bem-estar a bordo.

